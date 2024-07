Le sport tunisien a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire des Jeux Olympiques d’été, décrochant sur l’ensemble des 15 éditions auxquelles il a été présent, de Rome-1960 jusqu’à Tokyo-2020+1, un total de 15 médailles (5 or, 3 argent et 7 bronze).

La part du lion revient à l’athlétisme avec 5 médailles (2 or, 2 argent et 1 bronze), suivi de la natation (3 or et 1 bronze), de la boxe (2 bronze), le taekwondo (1 argent et 1 bronze), l’escrime (1 bronze) et la lutte (1 bronze).

La meilleure participation en termes de médailles fut lors des trois dernières éditions, avec deux breloques d’or et une de bronze aux JO de Londres-2012, trois bronze à Rio-2016 en plus d’une médaille d’or et une d’argent à Tokyo-2020+1.

A travers ces 15 participations, celle à Londres en 2012 fut la plus forte avec une délégation de 83 sportifs engagés dans 17 disciplines sportives, alors que l’édition de Mexico-1968 a enregistré le plus faible contingent, avec 6 athlètes seulement engagés dans deux disciplines.

La première médaille olympique tunisienne a été remportée par le boxeur Habib Galhia qui s’est adjugé le bronze de la catégorie des 63,5 kg aux JO de Tokyo-1964, l’édition qui a enregistré également la révélation de la légende Mohamed Gammoudi, l’un des meilleurs spécialistes des courses de fond, médaillé d’argent sur 10.000 m.

A l’édition suivante, à Mexico, ce dernier décroche le précieux métal d’or du 5000 m, la première dans l’histoire de la Tunisie, et celle de bronze du 10.000 m, avant de remporter la médaille d’argent du 5000 m aux JO de Munich 1972, pour totaliser quatre médailles en trois éditions.

Le sport tunisien a dû ensuite attendre 40 ans pour renouer avec l’or olympique grâce au nageur Oussama Mellouli, au 1500 Nage Libre, à l’occasion des JO de Pékin-2008, avant qu’il ne réédite son exploit à Londres-2012, à l’épreuve du 10 km nage en eau libre, en plus de la médaille de bronze de sa spécialité de prédilection (1500 m NL). Le “Requin de la Méditerranée” devient ainsi le premier sportif tunisien à remporter deux médailles d’or olympiques et le premier à être médaillé en eau libre et en bassin.

Les JO 2012 ont également marqué la mémoire sportive tunisienne grâce à la belle performance de l’athlète Habiba Gheribi, première femme tunisienne à monter sur le podium olympique après avoir remporté la médaille d’argent du 3000 m steeple. L’athlète tunisienne s’est vue attribuer, en 2016, le titre olympique à la suite de la disqualification de la Russe Yuliya Zaripova pour dopage.

La natation tunisienne a refait surface lors des JO de Tokyo-2020 avec l’exploit historique de Ahmed Ayoub Hafnaoui qui a créé la surprise depuis le couloir N.8, en s’adjugeant l’or du 400 m Nage Libre. Le jeune prodige tunisien ne pourra pas en revanche défendre son titre aux prochains Jeux Olympiques de Paris-2024 pour des raisons de santé.

La médaille d’argent remportée par le taekwondoïste Mohamed Khalil Jendoubi (58 kg) lors des JO de Tokyo, alors qu’il n’avait pas dépassé les 19 ans, reste également l’un des exploits inédits du sport tunisien. Ce dernier, en l’absence de Hafnaoui, portera les espoirs de toute la Tunisie lors du prochain tournoi parisien.

Voici la liste nominative des médaillés olympiques tunisiens :

Mohamed Gammoudi (athlétisme)

Tokyo-1964 : médaille d’argent (10.000 m)

Mexico-1968 : médaille d’or (5000 m), médaille d’argent (10.000 m)

Munich-1972 : médaille d’argent (5000 m)

Habib Galhia (boxe)

Tokyo-1964 : médaille de bronze (63,5 kg)

Fathi Missaoui (boxe)

Atlanta-1996 : médaille de bronze

Oussama Mellouli (natation)

Pékin-2008 : médaille d’or (1500 m NL)

Londres-2012 : médaille d’or (10 km eau libre), médaille de bronze (1500 m NL)

Habiba Gheribi (athlétisme)

Londres-2012 : médaille d’or 3000 m steeple

Ines Boubakri (escrime)

Rio De Janeiro-2016 : médaille de bronze (fleuret féminin)

Marwa Amri (lutte)

Rio De Janeiro-2016 : médaille de bronze

Oussama Oueslati (taekwondo)

Rio De Janeiro-2016 : médaille de bronze (80 kg)

Mohamed Khalil Jendoubi (taekwondo)

Tokyo-2020 : médaille d’argent (58 kg)

Ahmed Ayoub Hafnaoui (natation) :

Tokyo-2020 : médaille d’or (400 m NL)