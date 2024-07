Les deux sociétés Standard Sharing Software (3S) et EO Data Center, viennent de recevoir, jeudi, le label de « Fournisseur de service d’informatique en nuage gouvernemental (Cloud Computing Gouvernemental- G-Cloud), et ce, après finalisation de l’étude du dossier par la Commission de la labélisation.

D’après le département des Technologies de la communication, l’attribution de ce label s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du Décret-loi n° 2023-17 du 11 mars 2023, relatif à la cyber-sécurité et de la décision du ministre des Technologies des communications datant du 13 septembre 2023, portant sur les procédures et les conditions d’attribution, de renouvellement et de retrait de label G-Cloud et N-Cloud.

La société Next Step ITa été la première entreprise en Tunisie à obtenir le label N-Cloud, durant le mois d’avril 2024.

Pour rappel, l’Agence Nationale de la Cybersécurité attribue le label « Fournisseur de services informatiques en nuage national (N-Cloud) » ou le label « Fournisseur de services informatiques en nuage gouvernemental (G-Cloud) » à tout prestataire de services d’hébergement tunisien appartenant au secteur public ou privé qui fournit au moins un des services informatiques en nuage, respecte les normes internationales dans le domaine de la cybersécurité, et en mesure d’assurer le service de support et d’assistance technique 24/7 au profit des structures bénéficiaires des services cloud…

Pour le label G-Cloud, le fournisseur de service d’hébergement doit être impérativement relié au réseau national intégré de l’administration et à la plateforme nationale d’interopérabilité.

S’inscrivant dans le cadre de la stratégie digitale nationale 2025, la mise en place de système de labélisation N-Cloud et G-Cloud permet d’encadrer les projets nationaux de cloudification et bien valoriser les ressources et les solutions basées sur le Cloud ; ainsi que garantir la souveraineté numérique et mettre en œuvre sur le marché, une offre de Cloud souverain.

Il permet, aussi, d’étendre d’une manière sécurisée le périmètre du Cloud national et du Cloud gouvernemental et d’améliorer la capacité ainsi que la qualité d’hébergement des applications et des services à l’échelle nationale.

Il convient de souligner que le système de Cloud Computing favorise la rationalisation de la consommation d’énergie, la réduction de la production de déchets électroniques, le renforcement de la cybersécurité et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine technologique.

Ce système permet, en outre, aux start-up de lancer de nouveaux services innovants à forte valeur ajoutée à moindre coût et de bénéficier des énormes capacités de stockage et de traitement rapides de données, grâce aux services de cloud.