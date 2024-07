Un accord-cadre a été conclu, jeudi, au siège du gouvernorat de Kasserine, entre l’Institut supérieur des études technologiques (ISET) de Kasserine et l’Université des sciences appliquées (HOF) dans la région bavaroise en Allemagne.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence d’une délégation allemande de haut niveau regroupant le président de l’université HOF et son vice-président responsable de la recherche et du développement, outre le directeur des relations internationales de l’université et un certain nombre des cadres régionaux.

Le directeur de l’ISET à Kasserine, Malek Khadhraoui, a expliqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que cet accord est le premier du genre dans les instituts supérieurs d’études technologiques en Tunisie, d’autant qu’il vise en priorité à soutenir la recherche appliquée et les échanges scientifiques et culturels entre les deux pays.

Les enjeux sont également d’ordre socioéconomiques, attendu que des chercheurs allemands se rendront à Kasserine pour l’examen des préoccupations prévalant au niveau du tissu industriel et économique de la région, et, dès lors, s’engager dans des projets de recherche.

Des chercheurs et étudiants tunisiens se déplaceront dans ce même contexte à l’université allemande pour acquérir davantage d’expérience et se familiariser avec les technologies de pointe, a-t-il mentionné.

Conformément à cet accord, un double diplôme sera établi entre les deux institutions universitaires lors de la rentrée universitaire 2025-2026, après approbation du ministère de tutelle, dans l’intention de soutenir les échanges entre les deux pays, a fait savoir Khadraoui.