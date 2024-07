Le dossier du projet de PROFITIS a Ã©tÃ© soumis Ã  la justice

Le dossier du projet de promotion des filières pour le développement territorial de Siliana «PROFITS» a été soumis à la justice, a fait savoir le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati

Dans sa réponse à une question adressée par la député Besma Hammami, sur la gestion de PROFITIS, cofinancé par l’Etat (18,1 millions de dinars) et le Fonds international de développement agricole (FIDA) via un crédit et une subvention d’environ 68,7 millions de dinars, au cours d’une séance plénière organisée, mercredi, Belati a fait savoir que le projet a réalisé un taux de réussite estimé à 89%, notamment en ce qui concerne l’engraissement d’agneaux.

Le ministre a rappelé que le taux de mortalité d’agneaux, dans le cadre de ce projet auquel ont bénéficié 14 mille ménages dans 35 secteurs administratifs sur cinq délégations au gouvernorat de Siliana, a atteint 8%, soit un taux acceptable par rapport aux projets engagés auparavant.

Il a fait remarquer que les commissions régionales créées ont chapeauté le projet et mis les listes des bénéficiaires avant de distribuer les agneaux d’engraissement après la finalisation de la période de contrôle (un mois).

Il a souligné, par ailleurs, que son département est prêt à recevoir les réclamations liées aux défaillances enregistrées au niveau de ce projet et à prendre toutes les mesures nécessaires face aux questions liées à la corruption.