“Cinéma et Résistance” est le thème de la dixième édition des Rencontres Cinématographiques de Bizerte qui se tiennent 8 au 12 juillet 2024 à l’initiative de l’Association Bizerte Cinéma avec un hommage particulier à la mémoire de l’artiste martyr Hany Jawharia.

Le cycle de projections comporte 16 films de sept pays; Tunisie, Palestine, Jordanie, Egypte, Syrie, Maroc et la France.

Outre les projections de films dont le documentaire jordanien “El Qods Zahrat el madaen” de Ali Sayem, la programmation comporte des ateliers notamment sur le design numérique et la réalisation cinématographique, des master-classes portant sur la critique cinématographique et l’analyse de films ainsi qu’une table ronde sur le rôle des médiations culturelles et artistiques en milieu carcéral.

Portant un intérêt central aux causes justes notamment à la cause palestinienne, cette édition, informe l’association, sera une occasion pour mettre en avant le travail entrepris par l’association au cours de la dernière décennie pour enrichir l’offre culturelle et artistique en général et cinématographique en particulier au profit des jeunes de la région de Bizerte.