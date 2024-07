Lundi s’annonce comme une journée contrastée en Tunisie, avec un ciel majoritairement peu nuageux sur l’ensemble du pays. Cependant, des nuages plus denses se concentreront sur les hauteurs du nord-ouest l’après-midi, donnant naissance à des cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses.

Côté températures, les maximales atteindront entre 29 et 35 degrés Celsius dans les régions côtières. Ailleurs, le mercure grimpera entre 37 et 43 degrés, avec des pics à 45 degrés dans l’extrême sud du pays. Des coups de sirocco sont également attendus dans cette région.

Le vent soufflera du secteur est, de faible à modéré, avec des rafales plus intenses près des côtes nord et sud. La mer sera agitée à Serrat et peu agitée sur le reste du littoral tunisien.

En résumé, une journée ensoleillée avec des températures élevées est attendue pour ce lundi en Tunisie, mais des orages sont possibles dans le nord-ouest l’après-midi. Prudence est donc de mise si vous vous trouvez dans cette région.