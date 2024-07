Tunisie – Burkina Faso : Signature de huit accords de coopération

Huit accords de coopération ont été signés, mardi, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar et son homologue burkinabé, Karamoko Jean Marie Traore, au terme des travaux de la 8e e session de la commission mixte tuniso-burkinabé tenue les 1 et 2 juillet courant, à Ouagadougou.

Les accords portent sur différents secteurs dont l’investissement, l’industrie, le tourisme, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport ainsi que l’enfance, indique un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

Lors de la cérémonie de signature, les deux ministres ont souligné que ces accords ouvriront de nouvelles perspectives pour la coopération bilatérale.