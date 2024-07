Lors de l’émission “Ahla Sbeh” sur radio MosaiqueFM ce lundi 1er juillet 2024, Hichem Mahouachi, délégué régional du tourisme de Djerba, a annoncé des perspectives très positives pour la saison touristique de la destination “Djerba Zarzis”. Il a souligné une activité touristique particulièrement dynamique, confirmant les prévisions optimistes pour cette année.

Mahouachi a précisé que depuis novembre dernier, une demande croissante a été enregistrée pour la destination, tant en termes d’occupation des chambres et des lits qu’en réservations anticipées, notamment durant le premier trimestre de 2024.

Les liaisons aériennes vers Djerba Zarzis jouent un rôle crucial dans cette dynamique, avec entre 30 et 32 vols quotidiens, comprenant des vols réguliers et charters. Ce nombre a atteint un pic de 40 vols le jeudi précédent, couvrant une large gamme de marchés allant de l’Europe occidentale à l’Europe orientale.

Selon l’Agence TAP, environ 28 000 touristes séjournent actuellement dans les diverses unités touristiques de la région Djerba-Zarzis. Le commissaire régional du tourisme à Médenine, Hichem Mahouachi, a indiqué que le taux d’occupation des unités hôtelières, actuellement de 80%, devrait atteindre 100% dès juillet 2024.

Mahouachi a également mentionné que la saison touristique s’étendra jusqu’à septembre et une grande partie du mois d’octobre, prolongeant ainsi la saison estivale et diversifiant l’offre touristique de la région. Cette dynamique positive et les prévisions encourageantes laissent entrevoir une saison touristique réussie pour l’année 2024 à Djerba Zarzis.