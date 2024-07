Le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) lance la deuxième édition de la Résidence d’écriture “Kitabet”, destinée aux scénaristes et /ou réalisateurs de long-métrage de fiction.

Les participants seront accompagnés dans l’écriture du traitement de leurs projets de fiction et le travail sur les scénarios de leurs projets de long métrage par la créative script consultante internationale Deema Azar.

La résidence se tiendra du 2 au 7 septembre 2024. Le dernier délai de l’appel à participation est fixé au 17 juillet 2024. Tous les détails sur les conditions et modalités de participation sont disponibles sur la page du CNCI

Deema Azar est une productrice jordanienne et consultante spécialiste du scénario. Elle est également co-fondatrice et directrice associée de TaleBox, une société de production basée à Amman. Elle a produit le premier long métrage primé de Darin J. Sallam, “FARHA” (2021), sélectionné pour représenter le Royaume Hachémite de Jordanie à la 95ème Academy Awards (Oscars) 2023 et vainqueur du prix du Meilleur Film Jeunesse lors de la 15ème édition de l’APSA – Asia Pacific Screen Awards (les Oscars Asiatiques). Elle a également produit le court métrage “THE PARROT” (2016), lauréat du Prix du Film 2015 de la Robert Bosch Stiftung.

Deema Azar a occupé les postes de directrice régionale de la formation à la Royal Film Commission – Jordan (2012-2016) et de directrice de l’industrie à Amman International Film Festival (2020). Membre de l’Asia Pacific Screen Academy et ancienne élève du programme Torino Film Lab Story Editing, consultante spécialiste du scénario, elle dirige des ateliers de développement du scénario et conseille plusieurs entités cinématographiques aux niveaux régional et international sur des projets de film.