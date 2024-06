Le thermomètre grimpera en flèche ce vendredi 30 juin en Tunisie, avec des températures maximales atteignant entre 29 et 36 degrés Celsius dans les régions côtières. Dans le reste du pays, la chaleur sera encore plus intense, avec des maximales oscillant entre 38 et 45 degrés.

Cette canicule s’accompagnera de vents de sirocco, soufflant du sud sur le nord et le centre du pays et de l’est sur le sud. Ces vents seront modérés à relativement forts sur la plupart des régions, accentuant la sensation de chaleur.

Le ciel restera généralement peu nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien.

En ce qui concerne la mer, elle sera agitée dans le nord et le Golfe de Gabès, et peu agitée à agitée sur le reste des côtes.

Recommandations :