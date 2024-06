La Tunisie a remporté six prix aux compétitions télévisées et radiophoniques de la 24ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision dont le palmarès complet a été dévoilé samedi soir au théâtre de l’Opéra de Tunis.

Le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé l’Union de Radiodiffusion des Etats Arabes (ASBU) en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles, les Établissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l’organisation arabe des satellites de communication (Arabsat).

Le palmarès : les principaux prix

L’Etablissement de la Télévision tunisienne a remporté le deuxième prix de la catégorie Variété et spectacles, attribué au programme “La Palestine dans le coeur”. L’Etablissement de la Radio tunisienne a eu trois prix pour des programmes dans des catégories “culturelles”, “scientifiques” et “nouveaux médias” qui est une nouvelle catégorie.

Deux prix ont été attribués à la radio privée “Diwan FM” dans les catégories des programmes économiques de la compétition parallèle dont le premier prix des programmes de variété et le 2ème prix des prgrammes économiques. Le premier prix a été attribué à un programme qui représente la Chine.

Un programme en arabe de CGTN (China Global Television Network) a remporté le premier prix de la catégorie programmes télévisés qui est dédiée aux films documentaires, variétés et spectacles et programmes culturels et scientiques.

Le Sultanat d’Oman est l’un des pays ayant remporté le plus de récompenses avec cinq prix dans les compétitions radiophoniques officielles et parallèles.

La Palestine a eu le premier prix de la catégorie santé pour un programme qui aborde la santé psychique en temps de guerre. Elle a également remporté le premier prix des programmes de sensibilisation à la violence en milieu scolaire. Ces deux prix sont pour des programmes dans la compétition radiophonique officielle.

Dans la compétion télévisée, la Palestine a remporté le premier prix de la catégorie reportages et le premier prix de la catégorie films documentaire ainsi que le deuxième prix de la catégorie Journal télévisé.

Le Festival a reçu 289 candidatures dont 147 programmes télévisés avec 108 dans la compétition officielle et 39 dans la section parallèle. Ces candidatures sont présentées par 20 chaînes de télévision parmi elles 6 chaînes privées, en plus de 18 sociétés de production.

Pour les radios, le nombre des candidatures s’élève à 142 programmes dont 125 dans la compétition officielle et 17 dans la section parallèle. Un nombre record d’instances radiophonique dans la compétition officielle a été recensé avec 20 instances parmi elles 8 radios privées et autres internationales diffusant en langue arabe, en plus de sociétés de production dans la section parallèle.

L’annonce du Palmarès a eu lieu en présence notamment du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique chargé de la gestion des Affaires Culturelles, Moncef Boukthir, du conseiller auprès du président de la république, Walid Hajjem, du président de l’ASBU, Mohammad Ben Fahd al-Harithi, du Secrétaire général adjoint de la Ligue des Etats arabes, chargé du département des médias et de la communication, Ahmed Rachid Khattabi.

Concert « Rouh el arab » sous la conduite de l’Egyptien Gorge Kolta

La soirée s’est poursuivie avec un méga concert intitulé « Rouh el arab » auquel a participé une pléiade de 80 artistes issus de 11 pays arabes. Placé sous la conduite du maestro égyptien Gorge Kolta et la direction artistique du violoniste tunisien Zied Zouari, ce concert a été assuré par l’Orchestre symphonique arabe.

Mohamed Jebali (Tunisie), Ahmed Saif (Soudan), Ilaf Said (Irak), Rola Azar (Palestine), Abir El Abed (Maroc) et Ali Mbraek (Arabie Saoudite) ont interprétés des chansons arrangées du patrimoine musical propre à chaque pays.

Ce concert était un voyage dans l’univers sonore assez riche et diversifié du Monde arabe. Les chanteurs ont notamment interprétés des reprises de chansons assez célèbres comme “Modhnaka Jafeho Markadoho”, paroles du grand poète égyptien Ahmed Chawki (1868-1932). Cette chanson est largement reprise par les chanteurs arabes notamment son compatriote le grand chanteur et compositeur Mohamed Abdelwaheb (1902-1991).

Mohamed Jebali et les autres artistes arabes ont également interprété des chansons du patrimoine tunisien telles que “Ma been El Wediane” et “Khallouni Khallouni”.

Gorge Kolta a brillamment dirigé l’Orchestre qui se produit pour la première fois. Ce chef d’orchestre, compositeur et producteur de musique est considéré comme étant le plus jeune chef d’orchestre ayant dirigé le prestigieux Orchestre symphonique du Caire (Cairo Symphony Orchestra) depuis sa création en 1959.

Peu avant la cérémonie offcielle, la Cité de la Culture a été animée par une troupe syrienne, “Troupe Seif Eccham al malaquia”, qui accueillait les invités au hall central. La place des théâtres en face du théâtre de l’Opéra de Tunis a accueilli une troupe tunisienne de chant soufi.

Organisée du 26 au 29 juin 2024, sous le signe du soutien à la Palestine, cette édition du festival de l’ASBU a démarré à l’amphithéâtre romain de Carthage par un concert du chanteur libanais Ragheb Alama dont les recettes sont consacrées à la Palestine.

La Cité de la culture a abrité les travaux du festival qui présente chaque année des manifestations culturelles et artistiques, le Salon de la technologie et le marché des programmes.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture sont retransmise en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.