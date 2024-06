La ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie Fatma Thabet Chiboub a mis en exergue, lors de sa rencontre tenue samedi, avec le Directeur Général du groupe chinois « BYD» pour l’Afrique et le Moyen Orient, AD Huang, les relations sino-tunisiennes qui sont distinguées dans différents secteurs. Elle a précisé que les domaines d’investissement sont favorables au développement de la coopération commune avec le groupe Chinois BYD, leader dans l’industrie automobile, des motos, des bus électriques et de l’industrie des batteries rechargeable.

La ministre a également mis l’accent sur l’importance des compétences et des expertises tunisiennes dans le domaine de l’industrie des composants automobiles, soulignant qu’un nombre important des entreprises mondiales ont manifesté leur intérêt à investir en Tunisie et à réaliser de nouveaux projets en matière d’industrie des composants automobiles, a indiqué le ministère dans un communiqué publié samedi.

La ministre a précisé que le développement du transport électrique va contribuer à la réduction des émissions du carbone et des gaz à effet de serre en vue de réaliser la neutralité carbone, en plus de la réduction du coût énergétique au niveau national, puisque le secteur du transport est le secteur le plus consommateur d’hydrocarbures.

De son côté, AD Huang, qui est accompagné d’une délégation de haut niveau, a exprimé sa volonté d’investir en Tunisie et contribuer au développement du secteur du transport électrique ainsi que présenter des solutions intelligentes dans le domaine des énergies renouvelables.

Le groupe international « BYD » est implanté dans plus que 40 pays et il offre environ 600 mille emplois.

Il est considéré le 2ème fournisseur, au plan international, au niveau de l’industrie des batteries rechargeables avec la présentation de 15 brevets quotidiennement dans le domaine du transport électrique.

La filiale tunisienne du groupe a été créée en 2017 et elle investit dans le secteur des énergies propres et dans l’industrie automobile et des bus électriques, ainsi que des batteries rechargeables. La filiale est divisée sur trois unités.

La rencontre, qui a eu également avec une délégation de la filiale du groupe en Tunisie « Helios Tunisie », a permis d’examiner les perspectives de coopération et d’investissement entre les deux parties dans les domaines du transport électrique , de la recherche et de développement ainsi que dans l’industrie, des énergies renouvelables, du stockage et du transport électrique.