Le suivi de la mise en œuvre du projet de mise en place d’un système d’information intégré pour la gestion des activités de formation professionnelle et la proposition de méthodes de gestion ont été au centre de la séance de travail tenue hier, vendredi, entre le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhieb, les membres du comité de pilotage du projet, la cheffe du projet “Pour une approche globale de la gouvernance de la migration et de la mobilité de main d’œuvre en Afrique du Nord” (THAMM), Hélène Hammouda, et le représentant de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), Saber Neffati.

Selon un communiqué du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, ce projet vise à mettre en place un système électronique de suivi des activités des structures privées de formation professionnelle en temps réel en vue d’améliorer les services rendus aux intervenants du secteur.

Le système d’information intégré permettra d’échanger les données et de fournir les statistiques nécessaires au suivi, à l’évaluation et à la prise de décision.

A cette occasion, Lotfi Dhieb a souligné que ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération internationale entre le ministère, l’Union européenne et l’OFII, est un projet stratégique visant à assurer une bonne gouvernance du secteur en vue de mieux répondre aux besoins de tous les intervenants.

Il s’agit également, selon le ministre, d’améliorer les services rendus et de les adapter aux normes de qualité internationales afin de promouvoir la formation professionnelle, considérée comme étant une voie de succès pour plusieurs pays avancés.

Il a, en outre, mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la réalisation et la mise en œuvre des différentes composantes du projet et d’organiser des réunions périodiques pour trouver des solutions aux différentes difficultés pouvant entraver sa mise en œuvre.

Pour sa part, la représentante de l’OFII en Tunisie a exprimé l’engagement de l’Office à renforcer la coopération et la coordination technique avec le ministère dans la mise en œuvre de ce projet, saluant les efforts de toute l’équipe de travail.