Un accord a été conclu, vendredi, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Sultanat d’Oman, relatif aux services aériens entre les territoires respectifs des deux pays et au-delà.

La cérémonie de signature de l’accord a été coprésidée par la ministre de l’équipement et de l’habitat et chargée de la gestion du ministère des Transports, Sarra Zaâfrani Zenzri, et l’ambassadeur du Sultanat d’Oman en Tunisie, Abdullah Al-Sanani.

Cet agrément intervient en subrogation de l’accord signé entre les deux pays à la date du 16 novembre 1985, dans l’intention de se mettre au diapason des mutations législatives et réglementaires et des normes internationales du secteur du transport aérien au niveau international, notamment dans le domaine de la sécurité aérienne et la sûreté de l’aviation civile.

A cet égard, Zaâfrani a appelé à la poursuite de la coordination en vue d’activer cet accord, à l’élaboration de programmes communs en matière d’échange d’expertises et d’expériences dans le secteur de l’aviation civile et des aéroports et à l’établissement de partenariats entre les prestataires de services et les transporteurs aériens des deux pays.

De son côté, le président de l’Autorité de l’aviation civile du Sultanat d’Oman a souligné « l’importance de la signature de cet accord dans la reconnaissance par la Tunisie et Oman du rôle du transport aérien dans le renforcement et le maintien des relations Socio-économiques bilatérales”.

Ont été présents à la cérémonie de signature de l’accord, tenue au siège du ministre des Transports, des responsables du ministère, le président de l’Autorité de l’Aviation Civile au Sultanat d’Oman, les deux présidents directeurs généraux de Tunisair et de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) et un certain nombre de cadres des deux pays.