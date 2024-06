Selon l’enquête par Grappe à indicateurs multiples (MICS) Tunisie de 2023, l’utilisation des méthodes modernes de contraception a enregistré une hausse en 2023 atteignant un taux de 69% contre 62,8% en 2018.

Le taux le plus élevé d’utilisation des méthodes modernes de contraception a été enregistré chez la tranche d’âge 35-39 ans (72%) suivi par les 40-44 ans (71,5%).

Les taux les plus élevés ont été enregistrés dans le Nord-Ouest (74,5%) et le Grand Tunis (74,4%) et les plus faibles dans le Sud-Est (58,2%).

Les méthodes contraceptives sont surtout utilisées pour la limitation des naissances (46%) que pour l’espacement (8%).

Les efforts de sensibilisation et d’accès à la contraception ont contribué à la hausse des taux d’adoption, mais des défis persistentent dans certaines régions et groupes de population

Les méthodes utilisées sont dominées par le dispositif intra-utérin (DIU) (21,9%) suivi par la Pilule (20,4%). 5,6% utilisent des méthodes de contraception traditionnelles.

Les besoins non satisfaits en contraception étaient de 16,1% des femmes avec une réduction de plus de 3 points de pourcentage par rapport à 2018 (19,9%).

La proportion des besoins non satisfaits la plus élevée a été enregistrée dans la région du Sud-Est (23,4%). 45,9% des femmes mariées n’utilisent aucune méthode contraceptive contre 49,3% en 2018.

Les taux les plus élevés de la non utilisation ont été observés chez les femmes de la région du Sud-Est (53,3%) et du Centre-Ouest (51,5%).