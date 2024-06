Le taux de réussite général à la session principale du baccalauréat 2024 a atteint 42,20% enregistrant une hausse de 5,81% par rapport à l’année dernière, a annoncé mardi la ministre de l’éducation Saloua Abassi.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, la ministre a rappelé que sur un total de 133 766 candidats présents, 31,07 % des élèves ont été ajournés et 26,11% ont été refusés.

La ministre a souligné que le taux de réussite le plus élevé a été enregistré dans la section des mathématiques avec 77,71 %. La section sport a enregistré un taux de réussite de 72,21%, la section sciences techniques 47,33%, la section sciences de l’informatique 45,90%, la section économie et gestion 42,46%, la section sciences expérimentales 38,38% et la section lettres 28,07 %.

Elle a, dans ce contexte, souligné la nécessité de revoir et d’alléger les programmes éducatifs notamment dans les sections économie et gestion, lettres, et sciences expérimentales, et de développer leurs méthodes d’enseignement afin de réduire les obstacles à la réussite dans ces sections.

Elle a, par ailleurs, noté que la session du baccalauréat 2024 s’est distinguée par une augmentation du nombre d’élèves excellents qui ont représenté 26,11 % du total des admis.

En ce qui concerne les taux de réussite par gouvernorat, la ministre a indiqué que Sfax 2 a occupé la première place avec un taux de réussite de 64,53 %, suivi de Sfax 1 avec 64,36%, et des gouvernorats de Monastir, Mahdia, et Sousse qui ont enregistré des taux de réussite supérieurs à 60%.

Le taux de réussite le plus bas a été enregistré dans le gouvernorat de Jendouba (35,79 %), contre plus ou moins 38 % dans les gouvernorats de Gafsa, Kébili, et Tataouine.

La ministre a souligné que, malgré le fait que certaines régions du pays n’ont pas réussi depuis des années à atteindre des taux de réussite significatifs au baccalauréat, le gouvernorat du Kef a enregistré le taux de réussite le plus élevé au niveau national dans la section des mathématiques (86,32%), et le gouvernorat de Médenine a également enregistré le taux le plus élevé dans la section économie et gestion (83,01%).