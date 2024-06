Enactus Tunisia organise les mercredi 26 et jeudi 27 juin 2024 à l’Hôtel Laico Tuni, la 15ème édition de sa National Exposition avec le précieux concours de la Konrad-Adenauer- Stiftung , le projet Jeuness soutenu par le ministère de l’Économie et de la planification, EU4YOUTH et l’OIT, Innov’i, et Tunisie Telecom.

La Enactus Tunisia National Exposition 2024 de cette année réunira plus de 1200 de jeunes étudiants, 200 business leaders, cadres dirigeants, des startuppers, des personnalités politiques, diplomatiques et culturelles et comprendra plusieurs rubriques :

Un Panel de discussion autour de la thématique : ‘’Parcours académiques et métiers 2030’’ avec Monsieur Moncef BOUKTHIR , Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique suivi de témoignages de créateurs de contenu : Mme. Nourchene CHEGUENNI, Ms. Leith BOULARES, Khoubayeb JEBABLI, Melek GHARBI

‘’Parcours académiques et métiers 2030’’ avec , Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique suivi de témoignages de créateurs de contenu : Mme. Nourchene CHEGUENNI, Ms. Leith BOULARES, Khoubayeb JEBABLI, Melek GHARBI Quatre sessions de Follow the leaders avec Madame Selima ZOUALI, CEO ASEPTIKA ; Madame Hasna KOURDA, Co-founder Save Your Wardrop; Madame Mouna CHEBBAH, handaballeuse professionnelle ; Monsieur Abdelhamid BOUCHNAK, réalisateur

Madame Selima ZOUALI, CEO ASEPTIKA ; Madame Hasna KOURDA, Co-founder Save Your Wardrop; Madame Mouna CHEBBAH, handaballeuse professionnelle ; Monsieur Abdelhamid BOUCHNAK, réalisateur Un Speed Hiring Pitch dont l’ objectif est de permettre un matching interactif entre recruteur-demandeur et les étudiants et alumni Enactus Tunisia

objectif est de permettre un matching interactif entre recruteur-demandeur et les étudiants et alumni Enactus Tunisia Une Project Exhibition avec la participation de 23 projets

23 projets Une Fun fair: Une animation avec des stands sera organisée au sein de la compétition pour la rendre plus dynamique et engageante.

Une animation avec des stands sera organisée au sein de la compétition pour la rendre plus dynamique et engageante. La Finale du Enactus Tunisia Race By Pluxee: 8 projets finalistes s’affronteront lors de La finale du Race Entrepreneurial Action for Good by Pluxee sera organisée en marge de cette compétition.

8 projets finalistes s’affronteront lors de La finale du Race Entrepreneurial Action for Good by Pluxee sera organisée en marge de cette compétition. Trois Challenges : Durant toute l’année, plus de 3600 étudiants représentant 90 établissements publics et privés de l’enseignement supérieur, affiliés à Enactus Tunisia, écoles d’ingénieurs, de commerce, de gestion, de comptabilité et de santé ont pris part à l’aventure et développé des projets divers favorisant le progrès social et sociétal dans notre pays. Chacun de ces projets répond au moins, à l’un des 17 objectifs de développement durable fixé par les Nations Unies. Parmi ces équipes, 31 d’entre elles ont été qualifiées pour participer à cette grande kermesse d’entrepreneuriat social et exposer leurs projets devant un jury composé de professionnels du monde de l’entreprise à travers trois tracks :

Early Stage Challenge : 9 projets restés à l’étape de l’idée Limitl’ESS Challenge : 3 projets Advanced Stage Challenge : 9 projets ayant réalisé des impacts sur le plan économique, social et ou environnemental. Les membres du jury auront pour principale mission de désigner le champion national de ce track qui aura l’honneur de représenter la Tunisie lors de la Enactus World Cup qui se déroulera du 2 au 4 Octobre 2024 à Astana, Kazakhstan.

Sera organisée également à l’occasion de cette Enactus Tunisia National Exposition 2024, la finale du Enactus Tunisia Race by Pluxee qui enregistre la participation de 8 candidats

-Awards : The innovation Award, Environment Award, Team Leader of the year Award, Faculty advisor of the year Award, Alumni above 30 of the year, Alumni below 30 of the year, and Faculty Administration of the year.