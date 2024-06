Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), un changement de température est attendu pour ce lundi 24 juin en Tunisie. Les maximales connaîtront une baisse notable, se situant entre 15 et 31 degrés Celsius dans les régions du nord et du centre du pays. Dans le sud, les températures resteront cependant élevées, oscillant entre 33 et 37 degrés.

Cependant, l’extrême sud du pays sera encore sous l’influence d’une vague de chaleur intense, avec des maximales pouvant atteindre 46 degrés. Des coups de sirocco sont également attendus dans cette région.

Côté ciel, la journée de lundi sera marquée par une présence nuageuse partielle sur la plupart des régions du pays. Des pluies éparses sont également possibles dans le nord et le centre, avec un risque d’orages l’après-midi.

Le vent soufflera du nord au nord-ouest dans les régions du nord, et de l’est dans le centre et le sud. Sa vitesse sera forte près des côtes est et dans le sud, avec des phénomènes de sable possibles. Ailleurs, le vent sera de faible à modéré.

Enfin, la mer sera très agitée au niveau des côtes est du pays.