La haute saison touristique 2024 s’annonce sous d’heureux auspices. Moult signes l’illustrent de manière éloquente au triple niveau de l’attractivité, des réservations et des projections officielles.

Au plan de l’attractivité, la Tunisie est reconnue comme une des meilleures destinations du bassin méditerranée. Outre les stations touristiques traditionnelles, deux sites sont vivement recommandés par de prestigieux guides de voyages.

Une reconnaissance internationale de la destination Tunisie

Il s’agit en premier lieu de l’île de Djerba. Le site de voyage “The Planet” a sélectionné « l’île des Lotophages », d’Homère parmi les 18 meilleures îles de la Méditerranée qui offrent aux visiteurs “des paysages de cartes postales et des plages qui rivalisent avec les plus belles destinations de la planète”. « Cette destination tunisienne figure aux côtés de célèbres îles de la région : Majorque et Minorque (Espagne), Santorin et Corfou (Grèce), la Sicile et Capri (Italie), Hvar (Croatie) et Chypre”, écrit le site algérien TSA.

Pour sa part, le guide de voyage nommé de ” Top Travel Influencers” par le magazine Forbes, souligne que l’île de Djerba, située au large de la côte sud-est de la Tunisie, regorge de beautés naturelles et de paysages désertiques spectaculaires.

Vient ensuite le sud de Tunisie. Le Guide du routard, prestigieuse collection française de guides touristiques, vient de classer le Sud de la Tunisie, parmi le Top des 10 meilleures destinations pour voyager et partir en vacances en 2024 en France, en Europe et dans le monde.

Le guide, qui a sélectionné les destinations selon des thématiques, a classé le sud tunisien à la 5èmeplace avec comme accroche, une destination aux portes du désert.

La sélection du sud de la Tunisie a été faite sur la base d’une nouvelle tendance touristique originale qui vient d’émerger. C’est ce que les professionnels appellent « la tendance des dupes ». Comprendre : il s’agit de destinations alternatives choisies par les voyageurs à la place des lieux les plus prisés.

Réservations : tendance haussière

Au plan des réservations, la tendance est également fort positive. Mention spéciale pour les marchés français et allemand.

Lors d’un entretien avec le ministre tunisien du tourisme et de l’artisanat, Mohamed Moez Belhassine, le président du Syndicat français des entreprises du tour-opérating (SETO), René-Marc Chikli, a fait savoir que « les ventes au profit de la destination tunisienne en France connaissent une importante tendance haussière durant cette période. « Nous nous attendons à des chiffres positifs cette année ». a-t-il dit.

Entendre par là que l’exercice en cours est sur la même dynamique que celui de 2023 au cours duquel la Tunisie avait accueilli, selon des sources officielles françaises, 1,16 million de touristes français.

C’est du moins si on croit une récente étude du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC). Selon une enquête de l’Observatoire des vacances d’Orchestra pour les Entreprises du Voyage sur les perspectives touristiques de 2024, la Tunisie demeure au top 10 des destinations préférées des touristes français pour la saison 2024.

Concernant le marché allemand les nouvelles sont également bonnes. Lors d’un entretien, par visio-conférence, avec le ministre tunisien du tourisme et de l’artisanat, le président de l’Union allemande des voyagistes (DRV), Norbert Fiebig, s’est dit « optimiste » quant à la réalisation de « bons » résultats en 2024, notamment, durant la période estivale.

« La Tunisie jouit d’une place exceptionnelle auprès des tours opérateurs et agences de voyages allemands. C’est l’une des destinations préférées des Allemands », a-t-il déclaré.

Pour citer de récents chiffres, le nombre de touristes allemands a connu jusqu’au 10 juin courant, une hausse de 9,8% par rapport à la même période de 2023, et de 7,4% par rapport à 2019. Pour toute l’année écoulée, 303 mille entrées de touristes allemands ont été enregistrées.

10 millions de touristes

Au plan des projections officielles lesquelles ont été conçues sur la base des tendances précitées, la Tunisie ambitionne d’accueillir en 2024, 10 millions de touristes. C’est ce qu’a déclaré, mi-juin 2024, sur les ondes de la radio privée MosaiqueFm, le directeur des études et de la coopération internationale à l’Office national du tourisme Tunisien (ONTT) Aymen Rahmeni.

Pour lui les indices en sont : l’augmentation du nombre des touristes depuis le mois de janvier 2024. « depuis le début de l’année et jusqu’au 10 juin, la Tunisie a accueilli 3,37 millions de touristes. Comparé à la même période de 2023, ce chiffre représente une augmentation d’environ 5,3%, et de 8,7% par rapport à l’année de référence, avant covid, 2019 ».

Au rayon des recettes, la tendance est, également, à la hausse : « jusqu’à la fin du mois de mai, les recettes du secteur ont atteint 2,17 milliards de dinars, soit une croissance de 7,9% par rapport à la même période 2023 ».

Pour mémoire, l’année passée la destination Tunisie a accueilli 8,8 millions de visiteurs et réalisé plus de 7 milliards de dinars de recettes. Pour le ministère du Tourisme, l’année 2023 est considérée comme une nouvelle année de référence, car elle a permis à la Tunisie de récupérer sa part de marché touristique, perdue pendant la pandémie du coronavirus.

Par-delà ces tendances et indices positifs, le secteur a toujours besoin d’une réforme structurelle devant renforcer sa résilience lors des crises sanitaires et géopolitiques. Il s’agit particulièrement de le diversifier et d’explorer de nouvelles niches fort rémunératrices, s’agissant particulièrement du tourisme spirituel, saharien et archéologique. Nous pensons que cette réforme, réclamée depuis les années 70, a trop tardé…

Abou SARRA