Le SETO (Syndicat français des entreprises du tour operating) recommande à ses membres “la reprise des départs au plus tôt le 1er juillet 2020 et à compter de l’ouverture des frontières décidée par l’Union européenne pour les destinations dont les conditions sanitaires le permettent, ce qui devrait être le cas de la Tunisie au 1er juillet et probablement du Maroc”.

Après s’être de nouveau réuni avec les principaux tour-opérateurs (TO), opérant sur le marché français, le SETO conseille aussi, dans un communiqué publié vendredi 19 juin 2020, pour le cas des clients ayant réservé un voyage à forfait, la reprise des départs à compter du 27 juin, pour les destinations de l’Espace Schengen, dont la France et les territoires non européens de la France et le report des départs jusqu’au vendredi 31 juillet 2020, inclus pour les autres destinations.

Pour rappel, l’Union européenne a levé les restrictions aux frontières intérieures européennes depuis le 15 juin 2020, et maintenu la fermeture des frontières extérieures européennes jusqu’au 1er juillet 2020.

Le Syndicat des entreprises du tour operating regroupe quelque 70 des plus importants tour-opérateurs du marché français.