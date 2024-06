Deux films tunisiens ont été sélectionnés dans la compétition officielle de la 5ème édition du Festival international du film d’Amman – Awal Film (AIFF) prévue du 3 au 11 juillet 2024, dans la Capitale jordanienne Amman.

“Behind the Mountains” de Mohamed Ben Attia, figure dans la compétition des longs métrages arabes avec 6 autres films, à savoir “Backstage” de la Tunisienne Afef Ben Mahmoud & du Marocain Khalil Benkirane (Maroc), Back to Alexandria de Tamer Ruggli (Egypte), The Burdened de Amr Gamal (Yémen), Inshallah a Boy de Amjad Al Rasheed (Jordanie), Hounds de Kamal Lazraq (Maroc) et Animalia de Sofia Alaoui (Maroc).

Le cinéaste Dhafer El Abidine est au jury de cette compétition qui comprend également Aida Begić (réalisatrice et universitaire bosniaque), Hakim Belabbes (réalisateur marocain et directeur de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel (ISMAC) à Rabat) et Presley Chuenig (acteur, écrivain et activiste sud-africain).

En 2023, “Behind the Mountains” (Par-delà les montagnes, titre en français, «Oura El Jebel», titre en arabe) est le troisième long-métrage de Ben Attia, après «Hedi» en 2016 et «Weldi» en 2018. Cette fiction (98’) est une coproduction entre la Tunisie (Nomadis Images), la Belgique, la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar.

“Behind The Mountains” est écrit et réalisé par Mohamed Attia. La direction de la photographie a été confiée au Belge Frédéric Noirhomme alors que la musique est l’oeuvre du Français Olivier Marguerit qui est auteur-compositeur-interprète, musicien, multi-instrumentiste et arrangeur.

Après avoir fait sa première mondiale à la 80e Mostra de Venise, dans la section Orizzonti (30 août – 9 septembre 2023), ce film a fait le tour de plusieurs festivals internationaux. Sa sortie nationale avait eu lieu le mercredi 17 janvier 2024.

Parmi les principaux acteurs au casting de cette fiction, Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi et Wissem Belgharek. Synopsis: “Après avoir passé quatre ans en prison, Rafik n’a qu’un seul plan, emmener son fils derrière les montagnes et lui montrer sa découverte étonnante”.

“Leni Africo” premier film du réalisateur tunisien Marouene Labib figure dans la compétition des courts métrages arabes qui comprend 15 autres films. Le jury de cette compétition est composé de Khader Aydros Ahmed (scénariste et réalisateur somalo-finlandais), Mourad Abu Eisheh (réalisateur et scénariste jordanien) et Suzanne Youssef (réalisatrice et scénariste syrienne).

“Leni Africo” (30′) est écrit et réalisé par Marouene Labib et coproduit par Dirt, sounds & pictures, Metafora Production et SVP Tunisia. Il a bénéficie du soutien du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), Culture ressource (Liban) et Bahrain Authority for Culture And Antiquities (Bahrein).

Marouene Labib est né en 1988 à Tunis. Après avoir obtenu un master en écriture et réalisation à L’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma (ESAC), il a fondé, en 2019, sa propre boite de production avec deux amis cinéastes.

“Leni Africo” est le premier film produit par la compagnie “Dirt, sounds & pictures”. Ce film est également sélectionné dans les compétitions officielles de deux autres festivals internationaux : Festival del Cinema Africano di Verona (Italie) et Madagascourt Film Festival des Rencontres du Film Court Madagasikara (Madagascar).

“Leni Africo” est porté par un casting composé de Mohammad Bakri (Palestine), Khaled Kouka (acteur tunisien basé en Espagne), Amadou Mbow (Sénégal) et Lobna Mlika (Tunisie).

Synopsis : Tripoli 2013, un prêtre étranger dont l’église a été détruite, décide d’aider un groupe de migrants réfugiés dans une grotte au milieu du vaste désert Libyen. Il engage Omar, un passeur libyen et ils partent à la recherche de la grotte. Après quelque temps, un des migrants de la grotte décide de traverser le désert en direction de Tripoli.

« Four Daughters » (Les Filles d’Olfa) de Kaouthar Ben Hania, candidat de la Tunisie aux Oscars 2024, figure dans la section non compétitive des Rendez-Vous Franco Arabes. Organisée pour la quatrième année consécutive, cette section comprend 5 longs métrages et 6 courts métrages français ou coproduits avec la France.

« Four Daughters » est une coproduction entre la Tunisie (Cinetelefilms Prod), la France, l’Arabie Saoudite et l’Allemagne. Ce cinquième long-métrage de Ben Hania est un docu-fiction (110’) dont elle est également la scénariste et la monteuse.

Dans une musique de film d’Amine Bouhafa, «Les Filles d’Olfa» réunit un casting composé de Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui, Hind Sabri, Nour Karoui, Ichraq Matar et Majd Mastoura. Ce docu-fiction relate la vie d’Olfa, mère de quatre filles, qui oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Un voyage intime fait questionner le fondement même de nos sociétés.

Placée sous le thème “Our Stories, Our Narratives”, la 5ème édition du Festival international du film d’Amman comprend 53 films de 28 pays producteurs et coproducteurs différents. Tous les films sont des premières jordaniennes sorties en 2023 et 2024. La sélection comprend 12 films en première arabe et 2 films en première mondiale. De plus, 5 feront leur première internationale – les premières projections de ces films en dehors de leur pays d’origine.

Des longs métrages de fiction et documentaires arabes et internationaux, ainsi que des courts métrages arabes sont au programme du cette édition 2024 qui verra une forte présence du cinéma palestinien.

Les films des quatre sections compétitives concourront pour le prestigieux trophée “Black Iris” et des prix en espèces. Le Prix du public sera décerné au film gagnant dans la section internationale qui comprend 7 films.

Le festival a récemment dévoilé les jurys des sections pour films arabes de fiction, documentaire, court métrage, prix FIPRESCI et la section professionnelle “Amman Film Industry Days” (AFID). Créé en 2023, le prix FIPRESCI, International Film Critics Awards, est destiné aux longs métrages documentaires arabes en vue de promouvoir le cinéma d’art et encourager le nouveau et le jeune cinéma.

Cette année, le festival présentera une autre section hors compétition “Spotlight ” qui met en lumière des histoires réalisées par des cinéastes arabes, chevronnés et jeunes.

Organisé sous l’égide de la Royal Film Commission (RFC, Jordanie) et présidé par la princesse Rym Ali, le Festival international du film d’Amman, Awal Film, constitue une vitrine pour les premiers films arabes et internationaux.

Voici la liste complète des films sélectionnés :

Compétition des longs-métrages arabes

Back to Alexandria, Tamer Ruggli – Egypte

Behind the Mountains, Mohamed Ben Attia – Tunisie

The Burdened, Amr Gamal – Yémen

Inshallah a Boy, Amjad Al Rasheed – Jordanie

Hounds, Kamal Lazraq – Maroc

Backstage, Afef Ben Mahmoud & Khalil Benkirane – Maroc, Tunisie

Animalia, Sofia Alaoui – Maroc

Compétition des longs-métrages documentaires arabes

My Sweet Land, Sareen Hairabedian – Jordanie

Hollywoodgate, Ibrahim Nash’at – Egypte

Hiding Saddam Hussein – Halkawt Mustafa, Irak

No Other Land, Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor – Palestine

Hyphen, Reine Razzouk – Liban

Q, Jude Chehab – Liban

Places of the Soul, Hamida Issa – Qatar

Compétition des courts métrages arabes

Bitter Sweetness, Zaher Samir Kusaibati – Syrie

Smokey Eyes, Ali Ali – Egypte

Rolling, Omar Al-Taher – Jordanie

Canary in a Coal Mine, Dwan Kaoukji – Liban

SUKOUN (Amplified), Dina Naser – Jordanie

In the Waiting Room, Moatsem Taha – Palestine

A lamb, a Sheep and Ravens, Aymane Hammou – Moroc

Sokrania 59, Abdallah Al Khatib – Palestine

The Woodland, Firas Taybeh – Jordanie

Sea Salt, Leila Basma – Liban

Our Males and Females, Ahmad Alyaseer – Jordanie

Leni Africo, Marouene Labib – Tunisie

An Album of Vows, Elio Tarabay – Liban

The Call of the Brook, Jad Chahine – Egypte

A Proposal, Nadia Al-Khater – Qatar

The Ride, Hania Bakhashwain – Arabie Saoudite

Compétition Internationale

The Stranger’s Case, Brandt Andersen – États-Unis

Notes from Sheepland, Cara Holmes – Irlande

The Girls Are Alright, Itsaso Arana – Espagne

Dreaming & Dying, Nelson Yeo – Singapour

My Muslim Husband, Daniel Bărnuți & Alexandra Lizeta Bărnuți – Romanie

Banel & Adama, Ramata-Toulaye Sy – Sénégal

Handling the Undead, Thea Hvistendahl -Norvège

Rendez-Vous Franco Arabe

Longs Métrages

Four Daughters, Kaouthar Ben Hania – Tunisie

The Mother of All Lies, Asmae El Moudir – Maroc

Deserts, Faouzi Bensaïdi – Maroc

Six Feet Over, Karim Bensalah – Algérie

Même si tu vas sur la lune, Laurent Rodriguez – France

Courts Métrages

A Short Film About Kids, Ibrahim Handal – Palestine

The Key, Rakan Mayasi – Palestine

Eras, Malak Abu Hamdeh – Palestine

3350KM, Sara Kontar – Syrie

Noisy-le-Sec Short films

Bye Bye Benz Benz, Mamoun Rtal Bennani & Jules Rouffio – Maroc, France

La Voix Des Autres, Fatima Kaci – France

Pleins feux

Bye Bye Tiberias, Lina Soualem – Palestine

Bab El Shams, Yousry Nasrallah – Egypte

Hajjan, Abu Bakr Shawky – Egypte

From Ground Zero – 22 short films – Palestine

FATY