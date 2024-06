Le ministre des affaires sociales Kamel Maddouri a rencontré hier à Genève, le ministre Algérien du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale Faycel Ben Taleb et la délégation l’accompagnant, en présence de l’ambassadeur, représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU à Genève, Sabri Bachtobji.

Cette rencontre a permis de passer en revue les relations de coopération entre les deux pays dans les secteurs de l’emploi, des relations professionnelles, de la santé et de la sécurité professionnelle et sociale.

Les deux ministres ont salué la diversité des actions communes entre la Tunisie et l’Algérie dans le domaine social à travers la mise en place d’un cadre législatif comportant un nombre de conventions, de protocoles d’accords et de programmes exécutifs et d’accords de jumelage dans plusieurs secteurs.

A cette occasion, Maddouri a souligné l’importance de la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Algérie dans le domaine social et les moyens d’impulser les programmes de partenariat entre les deux pays dans tous les secteurs, en particulier la sécurité sociale, la numérisation des services sociaux et les transactions électroniques.

De son côté, le ministre Algérien du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a souligné la disposition de son pays à renforcer davantage les relations bilatérales fructueuses entre les deux pays frères dans les domaines d’intérêt commun et de les promouvoir à travers l’échange des expériences entre les deux pays.

Les deux ministres ont convenu d’échanger les visites aux établissements de sécurité sociale afin de tirer profit des expériences des deux pays.