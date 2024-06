STAR Assurances est fière d’annoncer la publication de son tout premier rapport de durabilité, conforme au guide de la BVMT. Ce rapport couvre l’exercice de la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 pour l’ensemble des entités sous sa responsabilité juridique.

Ceci marque une étape importante dans notre engagement à intégrer des pratiques durables et responsables au cœur de nos opérations et de nos interactions avec nos parties prenantes.

Un engagement solide envers la durabilité

A travers ce rapport, la STAR présente ses initiatives, réalisations et objectifs en matière de RSE (responsabilité sociétale des entreprises) pour l’année écoulée. Nous croyons fermement que la réussite économique doit aller de pair avec le respect de l’environnement, l’amélioration des conditions sociales et la bonne gouvernance.

Parmi les initiatives clés mises en avant, nous retrouvons :

Des Initiatives Environnementales : Réduction de notre empreinte carbone et adoption de pratiques écologiques.

: Réduction de notre empreinte carbone et adoption de pratiques écologiques. Un impact social & sociétal : Programmes de soutien communautaire, initiatives en faveur de la santé, et engagement envers la diversité et l’inclusion au sein de notre entreprise.

: Programmes de soutien communautaire, initiatives en faveur de la santé, et engagement envers la diversité et l’inclusion au sein de notre entreprise. Une gouvernance responsable : Mise en place de politiques de transparence, renforcement de la gouvernance d’entreprise et gestion éthique des affaires.

Hassène FEKI, Directeur Général de la STAR déclare : “La publication de notre premier rapport RSE est le reflet de notre engagement à long terme envers un avenir durable. Nous sommes convaincus que nos efforts contribueront non seulement à la croissance de notre entreprise mais aussi au bien-être de la communauté et à la protection de notre environnement. Nous remercions nos employés, nos clients et nos partenaires pour leur soutien continu.”

En tant que compagnie d’assurance responsable, la STAR s’engage à poursuivre ses efforts pour améliorer ses performances en matière de durabilité. Nous continuerons à élaborer des stratégies innovantes pour répondre aux défis environnementaux et sociaux et à promouvoir des pratiques commerciales éthiques.

Vous pouvez télécharger le rapport RSE- 2023 de la STAR via ce lien : https://shorturl.at/hosT7