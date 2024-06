La Chine a réalisé de nouveaux progrès dans le développement de son économie maritime et a promu la coopération et le partenariat dans la gouvernance maritime internationale, a déclaré un responsable samedi.

Le pays a déployé des efforts constants pour améliorer la protection et le développement des ressources marines, a déclaré Sun Shuxian, vice-ministre des Ressources naturelles et directeur de l’Administration nationale des affaires océaniques, lors d’une cérémonie à Xiamen, dans la province chinoise du Fujian (est), à l’occasion de la Journée mondiale des océans.

Selon des données officielles, l’économie marine a représenté environ 8% du PIB chinois au cours de la période du 14e Plan quinquennal (2021-2025). En 2023, l’agrégat économique de l’industrie maritime chinoise a atteint 9.900 milliards de yuans (environ 1.390 milliards de dollars), jouant un rôle clé dans la stabilisation de la croissance économique.

Au cours du premier trimestre de cette année, le débit de conteneurs pour le commerce extérieur dans les ports chinois a augmenté de 11% par rapport à l’année précédente, en raison du rebond de la demande extérieure et d’une base relativement faible de l’année précédente, selon les données du ministère des Ressources naturelles.

Afin de promouvoir le développement d’une communauté maritime d’avenir partagé, la Chine a signé des accords de coopération avec plus de 50 pays et organisations internationales, a déclaré le vice-ministre.

A l’avenir, la Chine fera progresser la construction de la Route de la soie maritime du 21e siècle, facilitera une coopération bilatérale et multilatérale approfondie avec les pays côtiers et participera pleinement à l’élaboration et à la mise en œuvre de mécanismes et de règles pour la gouvernance maritime internationale, a déclaré M. Sun.