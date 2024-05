Le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Abdel Monêm Belâati a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les différents pays à travers l’échange d’expériences, le transfert des technologies et l’intensification de la concertation relatives aux causes et aux conséquences du changement climatique, particulièrement, dans les pays méditerranéens, y compris en Tunisie.

Belâati qui a présidé la délégation tunisienne au forum mondial de l’eau qui s’est tenu, les 19 et 20 mai 2024, sur l’île Indonésienne de Bali, a rappelé que la Tunisie a fait face à des défis climatiques majeurs (7 années de sécheresse) et qui ont causé une baisse des stocks des barrages et une hausse des températures entraînant une demande accrue en eau potable et d’irrigation et une détérioration de la production agricole.

Selon un communiqué du département de l’Agriculture, le ministre a également évoqué la contribution de la Tunisie aux préparatifs de ce dixième forum à travers la tenue du Cinquième Forum méditerranéen de l’eau.

Et de rappeler que les participants à cette manifestation (Cinquième Forum méditerranéen de l’eau) qui s’est tenue à Tunis, ont appelé à la nécessité d’intensifier les efforts pour mettre en œuvre des mesures d’adaptation et renforcer la résilience.

La partie indonésienne a, pour sa part, exprimé sa volonté de mettre en place un programme de coopération entre les deux pays, en particulier au niveau de l’échange d’expériences et de formation, la promotion et le transfert des technologies de pointe vers la Tunisie.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination afin d’instaurer une coopération fructueuse entre les deux pays dans ce domaine prometteur et important.

La visite du ministre de l’Agriculture et sa participation à ce forum, a pour principal objectif d’identifier de nouvelles opportunités pour renforcer les ressources en eau et de se renseigner sur les dernières méthodes et technologies développées.