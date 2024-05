L’introduction de l’Intelligence Artificielle (IA) dans le secteur des assurances constitue une nécessité, et ce, pour améliorer les services et d’identifier de nouveaux produits, a indiqué le directeur exécutif de la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurance (FTUSA), Hatem Amira.

Dans une déclaration aux médias, en marge du 17ème rendez-vous de Carthage de l’Assurance et de la Réassurance, qui se tient, les 19 et 20 mai, à Tunis sous le thème « Les Défis de L’Intelligence Artificielle pour l’Assurance », le responsable a expliqué que parmi les avantages de l’IA dans le secteur d’assurance, figurent la simplification de l’information et sa mise à la disposition du client qui ne sera plus obligé de se déplacer.

Il s’agit également de l’amélioration des services et leur personnalisation et la lutter contre la fraude, a-t-il ajouté.

Il a fait savoir que la FTUSA œuvre à mettre en place une plateforme électronique qui comprendra des informations sur le secteur, les sociétés et les services accordés.

Il a annoncé également la création, au cours des prochaines semaines, d’une agence de lutte contre la fraude dans le secteur de l’assurance, un projet qui sera concrétisé après l’adoption de son statut.

De son côté, le chef cabinet de la ministre des Finances, Zouheir Attalah a souligné que l’IA dans le secteur de l’assurance représente une composante de base permettant d’appuyer l’économie nationale et de prévoir les risques et les opérations de fraude.

Il a appelé, par ailleurs, à évaluer les risques de l’intégration de l’IA dans le secteur et de préparer à l’avance les grandes transitions numériques.