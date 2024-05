La cité des sciences à Tunis organise, le 8 juin prochain, une série d’activités scientifiques et de sensibilisation à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement célébrée le 5 juin de chaque année.

Organisée en partenariat avec les établissements publics, la société savante et la société civile, le programme de cette journée s’articulera autour de quatre grands thèmes : la résilience à la sécheresse et le changement climatique, l’intelligence artificielle au service de l’environnement, l’innovation et les enjeux environnementaux ainsi que le journalisme environnemental en Tunisie.

Le programme de la journée comporte une série de conférences, un panel de discussion, des ateliers scientifiques, des stands d’expositions de projets environnementaux et une projection d’un film documentaire sur l’environnement.

La journée mondiale de l’environnement s’inscrit, selon un communiqué de la cité des sciences à Tunis, dans le travail collectif et solidaire de la protection de l’environnement, et dans la concrétisation des objectifs du développement durable. Elle a pour objectif de sensibiliser les décideurs, les citoyens et toutes les parties prenantes, aux causes de l’environnement, de responsabiliser et d’amener vers des stratégies et des actions à court, moyen et long terme.