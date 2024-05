Le Haras national d’El Battan, dans le gouvernorat de la Manouba, connu sous le nom d’El Kechla (ancienne caserne) doit être restauré et intégré dans un circuit touristique et culturel et ce dans le cadre à l’initiative de la route cinématographique “Ciné Trip Tunisia”, a souligné, samedi, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, à l’ouverture du festival de la chechia d’El Battan.

Lancée par le ministère du Tourisme, en collaboration avec l’agence allemande de coopération internationale (GIZ), cette initiative a pour objectif de faire connaître les lieux de tournage de films internationaux célèbres et ainsi de promouvoir le tourisme cinématographique.

Géré par la fondation Nationale d’Amélioration de la Race Chevaline (FNARC), le Haras a été installé dans un palais beylical du 17e siècle, créé par Othman Dey, commandant militaire de Tunis, sous l’ère otthomane. Il a été par la suite aménagé en en caserne militaire sous le protectorat français.

En 1885, il est passé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et devient en 1949 un centre d’élevage des chevaux. En 1982, le haras est devenu géré par le FNARC.