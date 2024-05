L’attaquant international gabonais de l’Olympique Marseille Pierre-Emerick Aubameyang, a été élu ce lundi, meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1) 2023-2024.

C’est la deuxième fois de sa carrière que le buteur gabonais est lauréat.

A 34 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a largement devancé ses deux adversaires. L’ancien joueur de Dortmund a obtenu 252 points, sur un panel d’environ 80 votants. Le Parisien Achraf Hakimi se classe deuxième avec 136 points, alors que l’international algérien de Lille Nabil Bentaleb a obtenu 112 points. Cette saison, la Ligue 1 a rassemblé pas moins d’une centaine de joueurs africains.

Dans l’histoire du Prix Marc-Vivien Foé, seul l’Ivoirien Gervinho avait doublé la mise en remportant le trophée en 2010 et 2011, alors qu’il évoluait à Lille.

En 2013, lors de son premier sacre, Pierre-Emerick Aubameyang avait devancé un joueur marseillais, Nicolas Nkoulou. Onze ans plus tard, c’est avec le maillot de l’OM que le Gabonais s’offre un deuxième Prix Marc-Vivien Foé.

Celui qui avait été sacré footballeur africain de l’année en 2016 succède à Chancel Mbemba, autre joueur phocéen.

Formé à Laval, Pierre-Emerick Aubameyang est passé par Monaco, Dijon, et a fait les beaux jours de Saint-Etienne et de la Ligue 1 entre 2011 et 2013. Il est ensuite allé en Bundesliga du côté de Dortmund où il a découvert la Ligue des champions. En novembre 2013, face à Naples, il inscrit son 1er but en C1.

Pierre-Emerick Aubameyang a aussi foulé les pelouses de Premier League avec Arsenal et Chelsea, avant de goûter à la Liga avec Barcelone, passer une tête à Chelsea et enfin revenir sur le sol français en juillet 2023. Pierre-Emerick Aubameyang a notamment remporté le Championnat d’Espagne en 2023, la Coupe d’Angleterre en 2020 ou encore la Coupe d’Allemagne en 2017.

Le Palmarès depuis 2009

2024 : Pierre-Emerick Aubameyang (OM/Gabon)

2023 : Chancel Mbemba (OM/ RD Congo)

2022 : Seko Fofana (RC Lens/ Côte d’Ivoire)

2021 : Gaël Kakuta (RC Lens/RD Congo)

2020 : Victor Osimhen (LOSC/Nigeria)

2019 : Nicolas Pépé (LOSC/Côte d’Ivoire)

2018 : Karl Toko-Ekambi (Angers SCO/Cameroun)

2017 : Jean Michaël Seri (OGC Nice/Côte d’Ivoire)

2016 : Sofiane Boufal (LOSC/Maroc)

2015 : André Ayew (Olympique de Marseille/Ghana)

2014 : Vincent Enyeama (LOSC/Nigeria)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (AS Saint-Etienne/Gabon)

2012 : Younès Belhanda (Montpellier HSC/Maroc)

2011 : Gervinho (LOSC/Côte d’Ivoire)

2010* : Gervinho (LOSC/Côte d’Ivoire)

2009* : Marouane Chamakh (Girondins de Bordeaux/Maroc)

* Le trophée ne s’appelait pas encore Prix Marc-Vivien Foé.