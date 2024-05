L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) a annoncé, lors d’un point de presse vendredi 10 mai 2024, son premier partenariat avec “Kia Tunis Open”. Cette 18ème édition du “KIA Tunis Open” se déroulera du 13 au 18 mai 2024 au Tennis Club de Tunis. Plus de 30 joueurs de 23 pays différents sont attendus, dont plusieurs classés au niveau mondial. Le tournoi offrira un total de 82 000 dollars pour les gagnants.

Ce sponsoring s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’UBCI et de son engagement à soutenir le développement du sport en Tunisie.

“Nous sommes fiers de soutenir pour la première fois le “KIA Tunis Open”, a déclaré Mme Kouther DJouhri, Directrice des Ressources Humaines à l’UBCI. “Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de promouvoir le sport et la jeunesse en Tunisie. Nous espérons que ce ne sera que la première étape d’une longue collaboration et que l’UBCI sera associée à de nombreuses autres manifestations sportives d’envergure.”

L’UBCI voit dans le tennis une discipline prometteuse et dynamique, en adéquation avec ses valeurs et son orientation vers l’avenir. “Le tennis est un sport qui véhicule des valeurs telles que le dépassement de soi, le fair-play et le respect“, a souligné Mme Kaouther DJouhri. “Ces valeurs sont essentielles pour la jeunesse d’aujourd’hui et pour l’avenir de notre pays.”

Un appel aux clients de l’UBCI

Mme Jouahri a également invité les clients de l’UBCI à assister aux matchs du ” Kia Open Tunis” et à soutenir le tennis tunisien. “Nous encourageons nos clients à venir vibrer au rythme des rencontres et à découvrir ce sport passionnant“, a-t-elle déclaré. “Le Tunis Open KIA est une occasion unique de profiter d’un spectacle sportif de haut niveau et de soutenir les jeunes talents tunisiens.”