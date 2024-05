Une séance de travail, a été tenue, vendredi, au siège du gouvernorat de Gabès, pour la présentation de l’étude de faisabilité relative au projet de réalisation d’une station de traitement des eaux usées et des systèmes de transfert et de drainage des eaux dans la région du Grand-Gabès, programmé dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs public et privé.

Cette étude a abouti à la programmation d’un ouvrage d’un coût total estimé à 200 millions de dinars, et prévoit la construction d’une station de traitement dans la région du Grand Gabès, incluant les municipalités de Gabès, Teboulbou, Bouchama, Ghannouch et Chenini Nahal, et ce, sur une partie d’un terrain domanial situé dans la localité d’eddissa, relevant de la municipalité de Bouchamma, à Gabès – Ouest.

Le projet comprend également la mise en place d’une station photovoltaïque, pour subvenir aux besoins énergétiques de cette station de traitement des eaux usées, la réalisation d’un système de transfert des eaux usées composé d’une station de pompage principale, ainsi que pour la mise en place d’un canal d’évacuation des eaux traitées dans le mer sur une longueur de 10 km.

A noter qu’une partie de cette station sera exploitée par le Groupe Chimique Tunisien (GCT), et une autre partie sera destinée à l’irrigation des zones agricoles avoisinantes.

Cette station permettra de rendre disponible d’importantes quantités d’eau estimées à 35 mille m3/jour.