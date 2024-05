Le complexe des Jeunes de Zaghouan a accueilli, jeudi, l’assemblée générale constitutive de la société régionale communautaire “Moubdiaât Zica” (ancien nom romain de Zaghouan), spécialisée dans la valorisation des produits du terroir, en présence d’un grand nombre de femmes venues des différentes délégations de la région.

Lors de cette assemblée, le comité de gestion de ladite société a présenté les principaux objectifs de l’entreprise et les différents produits sur lesquels son activité sera basée, outre un exposé sur les aspects financiers et juridiques liés au fonctionnement de la société, qui assurent sa réussite et sa pérennité.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la présidente de la société, Hela Rhouma, a indiqué que l’entreprise a ouvert une souscription pour contribuer au capital de la société, pour une période allant jusqu’a la fin du mois de juin prochain, suite à quoi, sera fixée la date du lancement officiel des activités de la nouvelle société.

Selon la même source, six unités de production seront créées, soit une unité dans chaque délégation de la région, à savoir Zaghouan, Bir Mcherga, El Fahs, Nadhour, Saouaf et Zriba.

Ce choix de décentralisation a pour but de renforcer et diversifier les activités de la société communautaire, à savoir la distillation des plantes aromatiques et médicinales, la confection des pâtisseries traditionnelles, l’artisanat et la production des huiles, selon les spécificités distinctives de chaque région.

Dans le même contexte, la présidente du comité de gestion a souligné que la société lancera d’autres comités chargés du suivi des aspects juridiques et promotionnelles et d’organiser le travail de la société, conformément aux tâches assignées à toutes les parties.