Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a organisé hier, lundi, une conférence scientifique intitulée “Le livre, compagnon des personnes âgées : traiter l’isolement social par la lecture” et ce, dans le cadre des activités de la 38e édition de la Foire internationale du livre de Tunis.

Selon un communiqué publié par le ministère, la conférence a été organisée pour rappeler le rôle du livre et de la lecture dans le traitement de la question de la solitude et de l’isolement notamment chez les personnes âgées.

S’exprimant à cette occasion, Imen Becheikh, directrice des personnes âgées au ministère, a souligné que la lecture joue un rôle important dans la lutte contre l’isolement social des personnes âgées rappelant que la stratégie nationale des personnes âgées de 2022-2030 vise à promouvoir l’intégration sociale des personnes âgées et à renforcer leur protection.

De son côté, le professeur en sociologie à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, Slaheddine Ben Fraj, a évoqué l’impact de l’isolement sur la santé mentale des personnes âgées et comment cela pourrait augmenter le risque de dépression soulignant que la lecture, qu’elle soit individuelle ou collective, est le meilleur moyen de s’en prémunir.

Pour sa part, Sondes Baccar, médecin spécialiste en gériatrie à l’hôpital Mahmoud El Matri à l’Ariana, a indiqué dans son intervention que de nombreuses études ont prouvé que la lecture est une thérapie non médicamenteuse qui a un impact positif sur la santé des personnes âgées, contribuant à améliorer l’attention, la concentration, la mémoire et à prévenir la maladie d’Alzheimer, outre la réduction du stress, l’amélioration de la qualité du sommeil et la prévention de la dépression.

Par ailleurs, le ministère a organisé deux ateliers pour les enfants visant à renforcer leurs compétences linguistiques et intellectuelles par la lecture.