Dans la ville de Nefta, relevant du gouvernorat de Tozeur, cinq sociétés communautaires sont en cours de création, parmi elles, deux entreprises sont en phase de réalisation avancée suite au démarrage, jeudi, de leurs processus de souscription.

Le coup d’envoi de réalisation des trois autres sociétés, a été donné, jeudi lors d’une réunion de travail présidée par le gouverneur de la région, en présence de la commission régionale pour le suivi des dossiers des sociétés communautaires.

Dans une déclaration, à l’Agence TAP, en marge de la réunion, le gouverneur de Tozeur, Mohamed Aymen Bejaoui, a indiqué que les contrats de la création de ces trois sociétés ont été signés, jeudi, à la ville de Nefta.

Il s’agit de la société régionale du transport ”Ibn Chabbat”, la société communautaire locale d’assainissement et des services et la société communautaire locale Oued El Ratm (la zone d’irrigation de plantation des palmiers à Oued El Ratm).

Les deux autres sociétés ayant entamé le processus de souscription, sont respectivement, la société communautaire locale des dattes, des services agricoles et d’investissement et la société communautaire de production et d’investissement dans les ressources locales.

Selon le gouverneur de la région, la majorité des sociétés communautaires dans le gouvernorat de Tozeur sont en phase de création, peu d’entre elles ont lancé leurs activités, notamment dans la délégation de Tozeur.

A rappeler qu’une commission régionale, présidée par le directeur régional des affaires sociales et regroupant les différentes directions concernées, prend en charge le suivi, l’accompagnement et l’encadrement de ces sociétés communautaires, avec pour mission de faciliter la mise en relation avec l’ensemble des intervenants.