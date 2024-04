L’haltérophile tunisien Aymen Becha (102kg) a échoué lundi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 après avoir soulevé seulement 176kg à l’arraché et s’être retiré de l’épaulé-jeté lors de sa participation à la Coupe du monde de la discipline qui se déroule actuellement à Phuket, en Thaïlande.

Son compatriote Karem Ben Henia (73kg) s’était déjà qualifié jeudi pour les Jeux Olympiques suite à sa participation à la Coupe du Monde.

Le nombre d’athlètes tunisiens qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août est de 23 : Ahmed Ayoub Hafnaoui, Ahmed Jaouadi (natation), Mohamed Khalil Jendoubi, Feras El Kattoussi, Cheima Toumi, Akram Dhaheri (taekwondo), Amine El KneisGuennichi, Souleimane Nasr, Siwar Nasr, Siwar Boussetta et Zaineb Sghaier (lutte), Mohamed Ettaieb, Khadija Krimi, Salma Dhaouadi (aviron), Marwa Bouziani et Ahmed Jaziri (athlétisme), Ghaylènen Khateli et Salim Jemii (canoë kayak), Rihab El Walid et Welfa Cherni (tir à l’arc), Khouloud Hlimi (boxe), Fares Ferjani (escrime), Moez Chargui (tennis) et Karem Ben Henia (haltérophilie).