L’haltérophile tunisien Karem Ben Henia a exprimé sa joie d’avoir décroché sa qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024 lors de sa participation à la Coupe du monde d’haltérophilie qui se déroule actuellement à Phuket, en Thaïlande.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a expliqué que le parcours de la qualification aux JO a été compliqué, mais qu’il a finalement réussi à gagner le pari, remerciant au passage la fédération tunisienne d’haltérophilie et l’autorité de tutelle pour le soutien dont il a bénéficié tout au long de sa préparation jusqu’à sa participation à la coupe du monde.

Après avoir atteint l’objectif de se qualifier aux Jeux olympiques pour la troisième fois consécutive après Rio de Janeiro 2016 et Tokyo 2020+1, Karem Ben Henia a affirmé qu’il œuvrera à bien préparer le rendez-vous olympique, soulignant sa ferme détermination à honorer le drapeau national et à réaliser un résultat positif.

“Malgré la difficulté de la tâche, le podium olympique reste une ambition légitime pour tous les athlètes et constitue la motivation qui les pousse à continuer à travailler et à persévérer”, a-t-il déclaré.

Il a, dans le même sillage, souligné que la conquête d’une médaille olympique en haltérophilie nécessite de grands moyens tout au long de l’année, ce qui explique la domination des pays asiatiques et européens dans cette discipline, relevant la nécessité de permettre à l’élite nationale d’effectuer des stages externes réguliers dans les pays leaders qui ont un avantage dans cette discipline au niveau mondial et aux Jeux olympiques afin de bénéficier des “possibilités” mises à la disposition de leurs athlètes.

Ben Henia, 29 ans, est l’un des haltérophiles arabes et continentaux les plus en vue dans la catégorie des 73 kg. Il a remporté le championnat d’Afrique à plusieurs reprises, la dernière fois en février dernier à Ismailia, en Egypte, où il a remporté trois médailles d’or à l’arraché, à l’épaulé-jeté et au total.

Suite à l’impressionnant résultat de Karem Ben Henia à la Coupe du monde d’haltérophilie en Thaïlande, le nombre d’athlètes tunisiens qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août est passé à 23.

Il est à noter que le 8 avril, Aymen Becha tentera également de décrocher son visa pour les Jeux Olympiques en participant à l’épreuve des 102 kg à partir de 7h30.