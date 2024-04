La Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (ESCWA) organise en partenariat avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations et le Conseil de la concurrence, la troisième édition de l’initiative Student Competition Challenge, lit-on dans un communiqué publié par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur son site Internet.

Cest événement se tiendra à l’occasion du cinquième Forum arabe sur la concurrence prévu les 22 et 23 mai 2024 en Tunisie. Le Forumconstitue une opportunité pour les étudiants qui poursuivent des études supérieures en économie, droit et gestion des affaires, de participer au challenge consistant à soumettre une étude de cas sur l’importance du plaidoyer et de la diffusion de la culture de la concurrence ainsi qu’une étude de cas sur un plaidoyer efficace en faveur de la concurrence.

Les étudiants qui souhaitent participer soit individuellement ou en groupe sont appelés à s’inscrire au plus tard le 4 avril sur le lien électronique suivant :

httpss://docs.google.com/forms/d/1CH7qQjkE5JL1Cic2vWrDbVoZK0ZeLvGpc0ip5ZDEw5E/edit

L’initiative Student Competition Challenge a développé une plateforme permettant aux étudiants de participer activement et d’enrichir leur compréhension du concept d’appel à la concurrence.