Quatorze pour cent des aliments sont perdus entre la récolte et la vente, a fait savoir, jeudi, le président de l’Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur (OTIC), Lotfi Riahi.

Le responsable qui citait les chiffres de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a ajouté qu’entre 9% et 10% de ces aliments sont perdus au niveau de la consommation.

Selon lui, la Tunisie occupe le troisième rang dans la région arabe en matière de gaspillage alimentaire dans les restaurants (16%) et les hôtels (12%), après l’Egypte et le Maroc.

Il a, à cet égard, souligné que le gaspillage alimentaire atteint son pic en Tunisie, durant le mois de Ramadan, regrettant que le recyclage des aliments ne soit pas ancré dans les habitudes des Tunisiens.

Riahi a aussi expliqué ce niveau de gaspillage par l’absence d’habitudes de recyclage et de conservation des aliments au sein des familles tunisiennes en plus de l’absence d’une stratégie de gestion et de valorisation de la production excédentaire. Il a recommandé à cet effet l’amélioration des techniques de stockage pour préserver la qualité des produits, faisant savoir que pain figure parmi les produits alimentaires les plus gaspillés en Tunisie, pendant le mois de Ramadan.

Les quantités de pain gaspillés pendant ce mois sont estimées à environ 113 tonnes (16% de l’ensemble de produits gaspillés). Toutefois, Le premier responsable de l’OTIC a évoqué une réduction du niveau du gaspillage cette année, par rapport aux années précédentes, en raison de la détérioration du pouvoir d’achat du citoyen.

La hausse remarquable des prix des denrées alimentaires, des céréales, des fruits et légumes est derrière cette baisse, a-t-il dit, appelant à rationaliser la consommation, effectuer des achats responsables et rationnels et inculquer aux enfants une culture de consommation rationnelle pour créer des générations de consommateurs responsables.