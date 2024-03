Une digitalisation des données et la création d’un Géoportail pour une exploitation future

Mettre à jour les données agricoles et les statistiques des ressources forestières et pastorales grâce à la production d’informations structurées et fiables pour supporter les décisions et programmes, mais aussi le développement économique et social tunisien en général est l’objectif principal du projet d’Inventaire forestier, pastoral et oléicole national (IFPON) qui a démarré le 9 janvier 2020, par un financement de la Banque Mondial et une mise en œuvre par la FAO.

Lors de l’atelier de restitution des résultats de ce projet, M. Mohamed Amrani, responsable technique du projet à la FAO est revenu sur la bonne collaboration avec le ministère de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche, illustré notamment à travers ce travail de longue haleine couronné par la collecte de données, informations et connaissances générées grâce à la mobilisation de plus d’une centaine d’experts nationaux et internationaux. Il a également rappelé l’importance de ces résultats pour les prises de décisions relatives aux investissements et au développement de politiques fiables pour les 10 à 15 années à venir.

Cet inventaire revêt une importance stratégique particulière pour le développement agricole et rural en Tunisie. Les résultats de ce troisième inventaire forestier, pastoral et oléicole sont significatifs et présentent des informations inédites qu’il convient de mettre en avant, notamment par rapport à l’enquête socio-économique au niveau des zones forestières et pastorales et l’inventaire oléicole.

Un résultat notoire de cet inventaire, est que la Tunisie est aujourd’hui dotée d’un premier inventaire oléicole. Le patrimoine des oliveraies a fait l’objet d’un minutieux travail de collecte de données, basée sur une méthodologie qui a permis de délimiter et produire des cartes d’occupation des sols et générer des informations digitalisées.

En plus d’une actualisation des données sur l’état et le potentiel des ressources forestières, pastorales et oléicoles, l’actualisation des informations sur l’utilisation et les utilisateurs des ressources forestières, pastorales et oléicoles en particulier sur les populations forestières et pastorales, il convient de mentionner la création d’un Géoportail pour ouvrir l’exploitation des résultats et des imposantes bases de données générées suite à un impressionnant travail de collecte de données.

Cet inventaire est aussi un premier exercice de digitalisation de collecte de données sur terrain et de cartographie. Les données sont de différents ordress biophysiques, socio-économiques et cartographiques et leur collecte a été réalisée conformément aux méthodes, manuels et fiches convenus en concertation avec les parties prenantes. Les données collectées étaient directement enregistrées par les enquêteurs sur des tablettes et transférer instantanément vers des serveurs et stockées après vérification, nettoyage et validation dans des bases de données.