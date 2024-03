Le président de l’Organisation Tunisienne de défense des droits des personnes handicapées (OTDDPH), Yousri Mezati, a appelé aujourd’hui vendredi à la réalisation d’un recensement précis et détaillé des personnes en situation de handicap lors du treizième recensement général de la population et de l’habitat au cours de l’année 2024, pour dénombrer directement cette catégorie en raison de l’absence de statistiques précises à leur sujet.

Il a ajouté, dans une déclaration à l’Agence TAP, que les statistiques nationales sur les personnes porteuses de handicap manquent de précision, car elles sont comptées sur la base du nombre de titulaires de cartes d’invalidité, ce qui ne correspond pas au nombre réel de cette frange sociale étant donné que les personnes porteuses de handicap qui ne disposent pas de carte sont nombreuses selon les statistiques, et ne sont pas incluses dans le recensement.

IL a déclaré que les statistiques nationales indiquent que cette catégorie représente plus de 4% de la population totale, tandis que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) parle de plus de 15% de la population totale, appelant à mettre fin à cette contradiction en incluant une représentation précise de cette population dans le cadre du recensement général de la population qui devrait être lancé au cours de cette année.

Il a souligné que les statistiques sur les personnes handicapées dans le recensement général permettraient de connaître leur représentation au sein de leurs familles, ce qui aiderait les services de l’État à allouer des budgets nécessaires en leur faveur dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’autonomisation économique, du financement de leurs projets et de leur intégration dans les décisions.

IL convient de rappeler que Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a souligné, au cours d’un Conseil ministériel restreint qu’il a présidé au palais du gouvernement à La Kasbah le 15 mars courant, la nécessité d’assurer les conditions favorables, notamment logistiques, pour garantir le succès du 13e recensement de la population et de l’habitat au cours de l’année 2024.

Le 13e recensement de la population et de l’habitat sera mis en œuvre, conformément au calendrier décennal, des recensements de la population, en s’appuyant sur le recensement numérique pour fournir les données géographiques, améliorer les contenus, garantir la qualité des données collectées et abréger les délais de publication des résultats du dénombrement, a indiqué un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Le recensement national revêt une importance majeure en tant qu’opération statistique de population et principale source de production de statistiques précises et détaillées sur la population et l’habitat, l’évolution des conditions de vie des familles et les indicateurs de développement.