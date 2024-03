Une nécropole romaine composée de plus de 30 tombes ainsi qu’un habitat de la même époque avec un sol orné d’une mosaïque à motifs géométriques, ont été découverts fortuitement lors d’une fouille de sauvetage effectuée par une équipe de l’INP, et ce, lors des travaux d’aménagement de la route Sidi Mansour-Tina (voix nord-sud) à Sfax, informe l’Institut National du Patrimoine (INP) sur sa page facebook.

L’ensemble du site découvert fortuitement remonte à la période du deuxième au quatrième siècle apr J.C, précise l’INP.

Cette fouille effectuée du 3 janvier au 16 mars 2024, s’emploie à l’étude, à la documentation et à la préservation des découvertes sur ce site archéologique, annonce la même source.

L’équipe de travail réunit des conservateurs de l’INP et des étudiants de l’université de Sfax. Les travaux ont été entrepris en coordination avec la direction générale des ponts et des chaussées au ministère de l’équipement et de l’habitat, ajoute l’INP.