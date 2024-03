Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu, jeudi, une copie figurée des lettres de créance de Mir Masoud Al Husseinian en tant que nouvel ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire d’Iran à Tunis.

Le ministre a, à cette occasion, fait part de la disposition du département à apporter tout le soutien nécessaire au nouvel ambassadeur pendant sa mission en Tunisie.

Cette rencontre a été l’occasion de souligner le niveau privilégié des relations bilatérales et la nécessité de les développer dans les différents domaines.

L’accent a été aussi mis sur la volonté des deux pays de renforcer davantage les liens de fraternité et de coopération et de les hisser au niveau des aspirations des deux pays et des deux peuples frères.