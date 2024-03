La Taekwondiste tunisienne Ikram Dhahri a remporté mardi la médaille d’or dans la catégorie des moins de 49 kg aux Jeux africains qui se déroulent actuellement à Accra, au Ghana.

Dhahri a battu l’Égyptienne Jana Khattab en finale sur le score de 2-1.

De son côté, Mootaz Laifaoui a décroché l’argent dans la catégorie des moins de 87 kg après avoir perdu au dernier tour contre l’Egyptien Ahmed Mohamed, 0-2.

La Tunisie a porté son total à 64 médailles (14 or, 21 argent et 29 bronze) et occupe la cinquième place du classement général derrière l’Egypte (92 or, 40 argent et 33 bronze), le Nigeria (31 or, 22 argent et 32 bronze), l’Afrique du Sud (28 or, 29 argent et 38 bronze) et l’Algérie (23 or, 33 argent et 40 bronze).