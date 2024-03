Pour ses “Vagues de Ramadan”, la station station d’art B7L9 (Bhar Lazreg La Marsa) accueille une performance live du jeune Youssef Berrich autour d'”El Mhafel” et ce, le Jeudi 21 mars à 21h30.

“El Mhafel” est un projet fondé par Youssef Berrich et dédié à l’enregistrement de la musique traditionnelle djerbienne dans le but de préserver ce patrimoine musical pour les générations futures. Le répertoire djerbien comprend plusieurs sous-genres tels que Zahow, nouhasiya, chlonga, ghoneyet, etc.

Ce premier album est dédié à Zahow, un folklore djerbien où les musiciens masculins se réunissent dans un cadre typique de la région. Zahow se trouve à diverses occasions, mais il est surtout invité par les familles à célébrer la soirée pré-mariage dédiée au marié quelques jours avant le mariage.