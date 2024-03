La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a indiqué jeudi que le ministère envisage la création, prochainement, d’ une plateforme électronique baptisée “la famille Tunisienne”, et de deux nouveaux centres de conseil et d’orientation familiale.

Elle a expliqué, à l’ouverture d’une journée d’étude sur « Les centres de conseil et d’orientation familiale : entre l’acquis et le requis », organisée à Tunis à l’occasion de la Journée arabe des droits de l’homme (16 mars de chaque année), que cette plateforme contiendra tous les services fournis par le ministère et les autres structures gouvernementales au profit de la famille tunisienne.

La création de cette nouvelle plateforme, qui comprendra également toutes les informations et actualités dont peuvent bénéficier les membres de la famille (enfants, personnes âgées, femmes et hommes), s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’effort de communication, et du rôle social des Ministère dans la protection de la famille.

Belhaj Moussa a indiqué que le ministère oeuvrera au cours de cette année à la création de deux nouveaux centres de conseil et d’orientation familiale dans le Grand Tunis, en plus des quatre autres centres.

La ministre a souligné qu’un bureau consacré à l’autonomisation économique sera créé dans les centres de conseil et d’orientation, qui sera chargé de présenter les programmes d’autonomisation économique du ministère et d’admission des demandes qui remplissent les conditions pour bénéficier de ces programmes.

Elle a indiqué que plus de 23 mille familles ont bénéficié des services des centres depuis la création du premier centre de conseil et d’orientation familiale à la cité Ettadhamon en 2014, dont 4 000 familles ayant bénéficié de ces services en 2023.

Elle a souligné que les crédits alloués au dossier de la famille ont été augmentés d’environ 50 % en 2024, précisant que 7000 avis d’orientation judiciaire ont été émis en 2023 sur un total de 17000 appels sur la ligne verte « 1899 », dont 3000 avis de violence, en plus de recevoir sur la ligne gratuite 1809 environ 3 800 appels, soit une moyenne de 320 avis par mois d’enfants et de familles.