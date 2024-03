Une séance de travail, présidée par le secrétaire d’état chargé des sociétés communautaires Riadh Chaouad, s’est tenue mercredi au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, au cours de laquelle il a été convenu d’élaborer un guide unifié pour la création des sociétés communautaires, selon un communiqué publié par le ministère.

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence de représentants de plusieurs ministères, de structures publiques et d’institutions financières partenaires (Banque tunisienne de solidarité et Banque de l’habitat) a permis de présenter la première version du guide élaboré par le ministère de l’emploi.

Les participants ont convenu de la nécessité d’élaborer un guide simplifié comportant les étapes de création des sociétés communautaires, les mécanismes de financement, les activités nécessitant des autorisations et des cahiers de charge et l’étude de faisabilité, ainsi que les principales incitations selon les activités, la gestion des terres domaniales à vocation agricole et les structures d’appui et d’accompagnement.

Au cours de la réunion, l’accent a été mis sur la nécessité de procéder à un diagnostic personnalisé de chaque société communautaire adhérentes au registre national des entreprises afin d’assurer leur pérennité.