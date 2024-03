La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa a annoncé, au cours d’une réunion tenue lundi au siège du ministère, que le prix de la meilleure recherche scientifique féminine pour l’année 2024 a pour thème “l’économie circulaire et le développement durable en Tunisie”.

Le ministère de la famille a indiqué dans un communiqué, que ce thème a été choisi en raison de l’importance de l’économie circulaire et du développement durable à l’échelle nationale, ayant fait l’objet de nombreuses études et recherches, précisant que ce prix a pour but de valoriser les recherches scientifiques féminines et de promouvoir leur parcours scientifique.

“Le nombre des dossiers de candidature a atteint 58 l’année dernière, grâce à la réussite de la campagne de communication lancée par le ministère pour faire connaitre ce prix au niveau des universités, dans les médias ou à travers les réseaux sociaux.

A noter que cette réunion s’est déroulée en présence des membres de la commission chargée d’évaluer le prix, des représentants des ministères de l’agriculture, de l’enseignement supérieur, des technologies de communication, des enseignants à l’Université et de plusieurs cadres du ministère.

Il convient de rappeler que le prix de la meilleure recherche scientifique féminine, d’une valeur de 15 mille dinars, est attribué à l’occasion de la fête nationale de la femme, célébrée chaque année le 13 aout.