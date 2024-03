Dans le cadre du projet « Tarabot », le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) annonce le lancement d’un appel à propositions pour la mise en place d’un fonds de recherche visant à favoriser une compréhension partagée des concepts liés à l’extrémisme violent et aux stratégies de prévention pertinentes et ce, en partenariat avec la Commission Nationale de Lutte Contre le Terrorisme et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du PNUD en Tunisie, l’appel vise à la production finale d’articles scientifiques qui permettent de soutenir la conception de stratégies d’action et de plaidoyer utiles à l’action publique.

Il est destiné aux chercheurs tunisiens rattachés à une institution publique de recherche ou d’enseignement supérieur (doctorant, chercheur postdoctoral, docteur, dont maitre-assistant) ou indépendants (docteurs).

L’appui financier proposé par le PNUD dans le cadre de cet appel à propositions est plafonné à 26.000 TND par projet de recherche et s’adresse à des projets de recherche qui seront réalisés sur tout le territoire national tunisien.

La date limite de soumission des dossiers est fixée au 31 mars 2024.

Pour plus de détails, il est possible de consulter le lien suivant : httpss://urlz.fr/pPYP