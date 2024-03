Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, a loué les efforts déployés par toutes les parties intervenantes pour promouvoir la situation de la Femme, dans un communiqué publié aujourd’hui vendredi, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, correspondant au 8 mars de chaque année.

Le ministère a réitéré l’appréciation de la Tunisie pour le militantisme des femmes palestiniennes face aux crimes de l’entité sioniste occupante et son soutien inconditionnel à la juste cause palestinienne, et s’est félicité du rôle joué par les femmes tunisiennes dans les différents domaines aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger, à l’occasion de cette journée ayant pour thème cette année « Investir en faveur des femmes: accélérer le rythme ».

Le département a également souligné que cet événement international constitue un rendez-vous annuel pour évaluer ce qui a été réalisé sur les plans national et régional pour promouvoir la situation de la femme tunisienne et défendre ses droits, pour renforcer les valeurs d’égalité, de citoyenneté et d’égalité des chances entre les sexes, et en concrétisation des objectifs de développement durable dans ce domaine.

Dans ce contexte, le communiqué souligne la détermination de la Tunisie à respecter ses engagements envers les conventions et pactes internationaux dans le but de déployer davantage d’efforts pour promouvoir les femmes, soutenir leurs acquis et renforcer leur contribution aux voies de développement global et durable.

Le ministère a aussi souligné les choix adoptés par la Tunisie pour la mise en place de mécanismes d’autonomisation économique et sociale des femmes en général et des cas prioritaires en particulier, ainsi que la discrimination positive à l’égard des femmes en cas de nécessité pour une meilleure réalité de la femme tunisienne et de la famille en particulier et de la société en général, en plus de l’augmentation relative des crédits destinés aux programmes d’autonomisation économique qui permettront d’augmenter le nombre des femmes bénéficiaires au cours de l’année 2024.