L’état d’avancement de la mise en œuvre d’un système d’information intégré pour gérer les activités des organismes de formation privés, qui constitue un projet stratégique s’inscrivant dans le cadre de la gouvernance du secteur de manière à répondre aux besoins centraux et régionaux de tous les intervenants, ont figuré parmi les sujets les plus marquants de la réunion tenue hier jeudi, entre le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Lotfi Dhiab, et La directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en Tunisie (OFII), Sophie Kapusciak, accompagnée du chef du projet «Pour une approche globale de la gouvernance des migrations et de la mobilité des mains d-oeuvre en Afrique du Nord “(THAMM), Helene Hamouda.

Selon un communiqué publié par le ministère de l’Emploi, la réunion a également porté sur les nouvelles possibilités de coopération et de suivi de la mise en œuvre des résultats d’un certain nombre de projets de coopération conjoints entre le ministère et l’Office, tels que les résultats de la phase pilote du projet de formation de courte durée dans le secteur des fabrication du plastique pour l’insertion sur les marchés du travail tunisien et français, réalisé dans le cadre de la coopération entre le ministère, l’Union européenne et l’Ofii, et visant à améliorer l’employabilité des jeunes demandeurs d’emploi et à faire connaitre les mécanismes de migration organisée pour le travail.

L’entretien a aussi permis d’évaluer les résultats obtenus dans le cadre du projet de coopération internationale THAMM OFII en ce qui concerne l’offre d’opportunités d’emploi en France dans le cadre des mécanismes de « migration circulaire », dont le mécanisme du travail saisonnier et l’emploi des jeunes professionnels, et dans le domaine de l’amélioration des mécanismes d’évaluation, de reconnaissance et de certification des diplomes afin de faciliter l’acceptation et la circulation des diplomés et de la main d’oeuvre spécialisé ainsi que leur intégration sur le marché du travail international.

Lotfi Dhiab a souligné, à cette occasion, l’importance d’adopter une méthodologie d’évaluation et de révision continue de tous les programmes et projets réalisés dans le cadre de la coopération internationale, dans le but d’accroître leur gouvernance et de les orienter vers les demandeurs d’emploi et de formation, soulignant la nécessité d’œuvrer pour réunir toutes les conditions de réussite des programmes d’immigration organisés vers la France.

A cet égard, il a souligné que, dans le cadre de la coopération tuniso-française, 8.096 personnes ont été employées au cours de l’année 2023 sur le marché du travail français, contre 6.275 au cours de l’année 2022, soit une augmentation de 29%, dont 4 029 contrats de travail à durée indéterminée et 3 782 bénéficiaires de contrats de travail saisonnier.